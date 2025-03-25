İngiliz Bisikletçi Dünya Turu Sırasında Beyşehir’de Durakladı

Beyşehir Bisiklet Evi, hem yerli hem de yabancı bisiklet severlerin uğrak noktası olmaya devam ederken, son misafiri İngiliz gezgin Oliver Ward oldu. Aylar önce İngiltere’den yola çıkan ve Japonya’ya ulaşmayı hedefleyen Ward, uzun yolculuğunda Türkiye’ye ulaştıktan sonra Beyşehir’de kısa bir konaklama gerçekleştirdi.

Ward, ilçede karşılaştığı misafirperverlikten oldukça etkilendiğini dile getirirken, Türk insanının sıcak yaklaşımı ve samimiyetinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Beyşehir’de kendisine forma da hediye edilen Ward, Türkiye’deki yolculuğunun unutulmaz anılardan biri olduğunu söyleyerek, destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA