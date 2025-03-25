Adıyaman’da Canına Kıymak İsteyen Kişi Yakınlarının Müdahalesiyle Kurtarıldı

Olay, merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K1 Konteyner Kent yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. isimli şahıs bir binanın üçüncü katına çıkarak intihar girişiminde bulunmak istedi. Durumu fark eden yakınları, zamanında müdahale ederek A.E.’yi atlamadan önce yakaladı.

Ancak A.E., kurtarılmasının ardından kaçmaya başladı. Kısa süre sonra konteyner kent önünde tekrar yakınları tarafından yakalanan şahsa, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Aynı zamanda polis ekipleri de olay yerine intikal ederek, şahsı sakinleştirdi.

A.E.’nin sağlık durumu kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA