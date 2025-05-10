Hatay’da Üniversite Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın bilincini artırmak ve olası yangın zararlarını en aza indirmek amacıyla il genelinde eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Kamu kurumları, eğitim kurumları ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda 15 ilçede çalışmalarını devam ettiren HBB itfaiye ekipleri, bu kez Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) öğrencilerine yönelik yangın eğitimi düzenledi.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nın idari binasında gerçekleştirilen eğitimde, uzman personeller tarafından öğrencilere yangına müdahale yöntemleri, yangın ekipmanlarının kullanımı ve yangından korunma yolları hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından yapılan tatbikatta ise öğrenciler, tahliye ve yangın söndürme tekniklerini uygulayarak pratik deneyim kazandı. HBB, yangın farkındalığını artırmaya yönelik bu tür eğitimlerin il genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA