Kilözü Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Kilözü köyünde bulunan ve Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü, kültürel mirasın korunması amacıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi. Bolu Müze Müdürlüğü’nün, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yaptığı başvuru üzerine, kurul uzmanları bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak korunmasına karar verildi. Kurul kararında, alanda yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yeni tarım alanlarının açılamayacağı ve her türlü fiziki müdahale için ilgili kurumlardan izin alınması gerektiği belirtildi.

Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri, tescil kararının bölgedeki kültürel mirasın korunması için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA