Ayancık’ta Ahşap Ev Yangında Kül Oldu

Sinop Ayancık’ta ahşap bir evde çıkan yangın, evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

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Ayancık’ta Ahşap Ev Yangında Kül Oldu

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yeni Konak köyü Otmanlı Mahallesi’nde, saat 02.00 sıralarında bir ahşap evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ahşap yapının hızla tutuşmasıyla kısa sürede evi tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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