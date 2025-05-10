Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığına Büyük Darbe: 7 Gözaltı

Şanlıurfa’nın Haliliye ve Siverek ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA