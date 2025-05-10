Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muğla Bodrum’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 200 gram skunk ve 870 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satıldığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 8 Mayıs 2025 tarihinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: DHA

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