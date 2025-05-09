Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devam eden çalışmalarda son bir ay içerisinde 35 gram metamfetamin ve 1 kilo 190 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Narkotik suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA