Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılık koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 45 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet sentetik ecza ve 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 7 suç kaydı bulunan Y.A. (31) ile 3 suç kaydı bulunan O.Ö. (25), sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan M.B, C.E. ve U.Y.P. hakkında ise işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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