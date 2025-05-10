İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 2 Filistinli Yaralandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi yaralandı.

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İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 2 Filistinli Yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail ordusunun Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladığı, gencin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Ramallah kentine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskında ateş açarak Filistinli bir genci daha yaraladı. Filistinlilere karşı gaz bombası kullanan İsrail askerleri, yaraladığı Filistinliyi Kızılay ekiplerine teslim etmeden bir süre alıkoydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah ve Eriha kentlerinde saldırılar düzenledi. İsrailliler, bu kentlerde Filistinlilerin evlerine ve tarım arazilerine zarar verirken, dozerlerle de yollarda tahribat meydana getirdi.

Kaynak: AA

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