Mersin Silifke’de Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarptı, 2 Ölü

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Susanoğlu bölgesinde, Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazayı fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan biri kadın iki kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışma yaptı. Cenazeler, hastane morguna kaldırıldı ve yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenlerin Yiğit Turan ile Ayeşgül Kırlangıç olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili olarak, park halindeki tırın sahibi O.Ö.’nün jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA