Mersin Silifke’de Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarptı, 2 Ölü

Mersin Silifke’de, park halindeki tıra çarpan otomobildeki Yiğit Turan ve Ayeşgül Kırlangıç hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Mersin Silifke’de Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarptı, 2 Ölü

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Susanoğlu bölgesinde, Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazayı fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan biri kadın iki kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışma yaptı. Cenazeler, hastane morguna kaldırıldı ve yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenlerin Yiğit Turan ile Ayeşgül Kırlangıç olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili olarak, park halindeki tırın sahibi O.Ö.’nün jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'da Yürekler Ağza Geldi! Otomobili Oyuncak Araba Gibi SürüklediHatay'da Yürekler Ağza Geldi! Otomobili Oyuncak Araba Gibi SürüklediGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Kütahya'da 19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı Kütahya'da 19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın
Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı Altın, Borsa, Dolar, Euro: Parasını Buna Yatıran Yaşadı: İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu