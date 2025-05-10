Manisa’da 13 Araca Zarar Veren Şüpheli Hastaneye Yatırıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi 3528 Sokak’ta, 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki 13 araca zarar verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bir aracın tamamen, iki aracın kısmen yandığını, diğer 10 aracın ise cam ve lastiklerinin hasar gördüğünü tespit etti.

Olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kar maskeli bir şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Ö.A. (35) olduğu saptandı ve şahıs kısa sürede gözaltına alındı. Ö.A.’nın 2023 yılında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine, şüpheli hakkında 3 haftalık gözlem altına alma kararı verildiği ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatışının yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA