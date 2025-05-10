Hatay’da Asayiş Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde firari kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 7 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 6’sı tutuklandı.

Hatay’da Asayiş Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri kasten öldürme, kasten yaralama, silah ticareti, belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan İ.D., Y.M., M.M.K., S.T., S.A., Y.G. ve E.E. adlı 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.G. serbest kalırken 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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