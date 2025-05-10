Sivas’ta Sürücü, Yolda Karşılaştığı Ayıyı Aracıyla Kovaladı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde, Bulhasan-Keklicek köyü yolunda Aydın Şimşek adlı sürücü, yol ortasında oturan bir ayıyı aracıyla kovaladı. Bölgede ayı sayısının artması vatandaşlarda endişe yaratıyor.

Sivas’ta Sürücü, Yolda Karşılaştığı Ayıyı Aracıyla Kovaladı

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan-Keklicek köyü yolunda, 9 Mayıs 2025 gecesi saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kayseri istikametine seyreden Aydın Şimşek adlı vatandaş, yol ortasında oturan bir ayıyla karşılaştı. Telefonunu çıkararak görüntü almaya çalışan Şimşek, ayının koşmaya başlaması üzerine aracıyla yaklaşık 200 metre boyunca ayıyı takip etti. Ayı, daha sonra yoldan çıkarak gözden kayboldu.

Olay sonrası yaşadığı tedirginliği anlatan Şimşek, “Gece saatlerinde Kayseri’ye gidiyordum. Bulhasan-Keklicek köyü arasında yol ortasında bir ayı gördüm. Telefonla kayda başlamadan ayı koşmaya başladı. 200 metre kadar takip ettim, sonra yoldan saptı. Aracın içinde bile insan tedirgin oluyor. Vatandaşlara gece yola çıkmamalarını öneriyorum. Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı çoğaldı, her an her yerden çıkabiliyor” dedi.

Bölgede son dönemde ayıların sıkça görülmesi, yerel halk arasında endişeye neden oluyor. Yetkililer, vatandaşların özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları ve vahşi yaşamla temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İHA

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