Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu! Bir Kişi Yakalandı

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen bir şüpheliye ait dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu! Bir Kişi Yakalandı

Manisa'da Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, ilçede ikamet eden İ.S. isimli şahsın İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ihbarına ulaşıldı. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, İ.S.'nin banka hesaplarında son 11 ay içerisinde şüpheli şekilde yüksek miktarda para girişleri tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından 9 Mayıs Cuma Günü Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve 5 adet flash bellek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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