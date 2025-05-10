Mersin’de Sağlık İçin Hareket Et Günü Doğada Kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl dünya genelinde kutlanan ‘10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü’ kapsamında, vatandaşları sağlıklı ve aktif bir yaşama teşvik etmek amacıyla Kuyuluk Tabiat Parkı’nda renkli bir etkinlik düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe, Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Mezitli emekli evi üyeleri katıldı.

Uzmanlar eşliğinde fiziksel aktivitelerle başlayan etkinlik, müzik eşliğinde eğlenceli anlarla devam etti. Katılımcılar, ormanda gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle hem fiziksel hem de ruhsal olarak yenilenme fırsatı buldu. Temiz havada geçirilen bu keyifli gün, sağlıklı yaşam farkındalığını artırmayı amaçladı.

'KORUYUCU HEKİMLİĞE ÖNEM VERİYORUZ'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, etkinliğin fiziksel aktivitenin ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek için düzenlendiğini belirtti. Atila, “Sağlık için beslenmeye önem vermek, fiziksel aktiviteleri sürdürmek ve koruyucu hekimlik, hastalıkların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Hangi yaşta olursa olsun insanları hareket etmeye özendirmek ve toplumu bilinçlendirmek için bu etkinliği doğal bir ortamda gerçekleştirdik. Ormanlık alanda, temiz havada vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu anlamlı günü kutladık” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koruyucu hekimlik ve sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinliklere devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İHA