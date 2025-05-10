Adıyaman’da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Adıyaman’da freni patladığı iddia edilen hafriyat yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Adıyaman’da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Olay, Adıyaman merkez 3. Çevre Yolu üzerinde, Önceller Camii yakınlarında meydana geldi. Plakası 02 AFK 378 olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarına devrildi.
Yaşanan kazada hafif yaralanan sürücüye, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ve polis ekipleri de bölgeye gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Devrilen kamyon, yapılacak teknik incelemenin ardından kaldırılacak. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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