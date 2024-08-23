Gaziantep'te Şüpheli Valiz Alarmı! Ekipler Alarma Geçti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, bir marketin önünde şüpheli valizi gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Ekipler, yoğun trafiğin olduğu bulvarı da karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valizi uzaktan fünye ile patlattı, valiz boş çıktı.

Kaynak: İHA