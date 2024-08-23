Gaziantep'te Şüpheli Valiz Alarmı! Ekipler Alarma Geçti
Gaziantep'te bir marketin önüne bırakılan valiz alarma neden oldu. Ekipler tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, bir marketin önünde şüpheli valizi gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Ekipler, yoğun trafiğin olduğu bulvarı da karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valizi uzaktan fünye ile patlattı, valiz boş çıktı.
Kaynak: İHA
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