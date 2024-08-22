Plajda Bırakılan Bidon Ekipleri Harekete Geçirdi: Zehirli Sıvı Şüphesi!

Sinop'ta kaldırıma bırakılan bidon ekipleri harekete geçirdi. Bidondan akan sıvının zehirli olabileceği ihtimali değerlendirilirken, detaylı inceleme başlatıldı.

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Plajda Bırakılan Bidon Ekipleri Harekete Geçirdi: Zehirli Sıvı Şüphesi!

Sinop'ta Rahmi Demir Tesisleri Plajı'nda 11.30 saatlerinde Orman Bölge Müdürlüğü personeli Şenol Karadeniz, şüpheli bir bidon fark etti.

Karadeniz, bidondan akan sıvının zehirli olabileceği şüphesiyle Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devam eden çalışmalar kapsamında AFAD görevlileri, koruyucu ekipmanlarla güvenlik önlemleri alarak bidonu bulunduğu yerden kaldırdı.

Olayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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