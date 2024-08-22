Kuyumculara Sahte Altın Tuzağı! Binlerce Liralık Vurgun Yapmışlar

Denizli’de üç şahıs, kuyumcuları sahte altınla dolandırdı. Son girdikleri dükkanda yakayı ele veren şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kolye, 3 bileklik olmak üzere 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kuyumculara Sahte Altın Tuzağı! Binlerce Liralık Vurgun Yapmışlar

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı Kuyumcular bölgesinde meydana gelen olayda 3 şüpheli ellerindeki sahte altınları satmak için kuyumculara gitti. Girdikleri 5 kuyumcuya sahte zincir şeklindeki bileklik ve kolyeleri 52 bin 260 TL karşılığında satmayı başaran dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda fark edildi.

İşyeri çalışanın dikkati sayesinde durumu fark etmesi üzerine 3 şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri izledikleri güvenlik kameraları ve yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlik tespitlerinin ardından 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı incelemelerde il dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi.

Kente geldikleri araçla birlikte yakalanan 3 şüphelinin yapılan üst ve araçta yapılan aramalarda 1 kolye, 3 bileklik olmak üzere 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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