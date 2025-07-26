Gaziantep’te Beton Mikseri Faciası: Anne Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı

Gaziantep’te feci kaza! Beton mikserinin altında kalan Zeynep S. hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü oğlu İbrahim S. yaralandı.

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Gaziantep’te Beton Mikseri Faciası: Anne Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi Araban Yolu Caddesi üzerinde, 26 Temmuz 2025 günü öğle saatlerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim S. yönetimindeki 27 AYM 713 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaptığı sırada yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden sürücü İbrahim S. ve arkasında yolcu olarak bulunan annesi Zeynep S., yola savruldu. Hemen arkalarından gelen 27 AUV 958 plakalı beton mikserinin altında kalan Zeynep S., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep S.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim S. ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep S.’nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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