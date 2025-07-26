Edirne’de Otomobil Alev Topuna Döndü: Sürücü Son Anda Kurtuldu

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Edirne’de, 26 Temmuz 2025 günü saat 15.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde korkutucu bir olay yaşandı. Ç.S. yönetimindeki 39 LB 673 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede alevlere dönüşürken, durumu fark eden sürücü aracı yol ortasında durdurarak kendini dışarı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilde ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA