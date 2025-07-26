Malatya’da Silahlı Husumet Kanlı Bitti: 1 Kişi Yaralandı

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Gece saat 02.45 sıralarında Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir konteyner kentte meydana gelen olayda, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen H.K. ile B.Z.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte B.Z.Y., yanındaki tabanca ile H.K.’ye ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli B.Z.Y. olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA