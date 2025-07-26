Konya’da Otomobil Tarlaya Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Konya’nın Beyşehir-Seydişehir kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Konya’da Otomobil Tarlaya Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
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Kaza, kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası 34 MUZ 41 olan Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Araçta bulunan S.M., M.M. ve S.M. isimli üç kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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