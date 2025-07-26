Edirne'de Park Halindeki İki Araç Kundaklandı

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Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin apartmanın dış cephesine sıçraması sonucu bina da zarar gördü. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerde oturanlar zor anlar yaşadı; ancak vatandaşların uyanık olması, olası bir can kaybını önledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yangını çıkardığı öne sürülen N.B.'nin ruhsal sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi. Yangının ardından hem araçlarda hem de apartmanda ciddi maddi zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA