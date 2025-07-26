Edirne'de Park Halindeki İki Araç Kundaklandı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartman sitesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İddiaya göre, N.B. isimli bir kişi tarafından kundaklanan iki otomobil, kısa sürede alevler içinde kaldı.

Son Güncelleme:
Edirne'de Park Halindeki İki Araç Kundaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin apartmanın dış cephesine sıçraması sonucu bina da zarar gördü. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerde oturanlar zor anlar yaşadı; ancak vatandaşların uyanık olması, olası bir can kaybını önledi.

Edirne'de Park Halindeki İki Araç Kundaklandı - Resim : 1

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yangını çıkardığı öne sürülen N.B.'nin ruhsal sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi. Yangının ardından hem araçlarda hem de apartmanda ciddi maddi zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Edirne
Son Güncelleme:
Reşadiye’de Traktör Şambreliyle Rafting Keyfi: 10 Kilometrelik Macera Reşadiye’de Traktör Şambreliyle Rafting Keyfi: 10 Kilometrelik Macera
Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde
Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı
Siirt'te Havai Fişek Yangını: Ağaçlık Alan Alev Aldı Siirt'te Havai Fişek Yangını: Ağaçlık Alan Alev Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor