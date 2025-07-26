Reşadiye’de Traktör Şambreliyle Rafting Keyfi: 10 Kilometrelik Macera

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü’nde, köy muhtarı Savaş Akpınar ve çocukluk arkadaşı Mehmet Çağman, Kelkit Çayı’nda unutulmaz bir rafting deneyimi yaşadı. 26 Temmuz 2025 günü, arkadaşlarının Reşadiye’ye bıraktığı ikili, traktör şambreliyle çaya girerek yaklaşık 10 kilometrelik bir yolculukla Çakmak Köyü’ne ulaştı. Doğayla iç içe geçen bu eğlenceli macerayı cep telefonlarıyla kaydeden Akpınar ve Çağman, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi gördü.

Muhtar Savaş Akpınar, “Abiler bizi Reşadiye’ye bıraktı. Oradan şambrele binip Çakmak Köyü’ne kadar geldik. Çok güzeldi. Traktör şambreliyle rafting yaptık, arkadaşlara da tavsiye ederim” dedi. Mehmet Çağman ise, “Çocukluğumuzdan beri Kelkit Çayı ile iç içeyiz. Yüzmeyle başlayan serüvenimiz, şimdi şambrelle rafting yapmaya dönüştü. Bu bizim için hem nostalji hem de doğayla iç içe bir eğlence” diye konuştu.

Kaynak: İHA