İzmir Ödemiş’te Motosiklet-Traktör Kazası

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İzmir’in Ödemiş ilçesi Ödemiş-Mursallı yolunda, 26 Temmuz 2025 sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim İzci (76) yönetimindeki 35 ZHA 34 plakalı motosiklet, tali yoldan aniden çıkan Hüseyin D. (48) idaresindeki 35 ZCC 29 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İzci yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen İbrahim İzci, ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden İzci’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA