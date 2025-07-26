İzmir Ödemiş’te Motosiklet-Traktör Kazası

İzmir Ödemiş’te motosiklet ile traktör çarpıştı! Motosiklet sürücüsü İbrahim İzci (76) ağır yaralandı, hastanede tedavi altında.

İzmir Ödemiş’te Motosiklet-Traktör Kazası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Ödemiş ilçesi Ödemiş-Mursallı yolunda, 26 Temmuz 2025 sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim İzci (76) yönetimindeki 35 ZHA 34 plakalı motosiklet, tali yoldan aniden çıkan Hüseyin D. (48) idaresindeki 35 ZCC 29 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İzci yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen İbrahim İzci, ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden İzci’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Arapgir’de Tofaş Otomobil İkiye Bölündü: Sürücü YaralıArapgir’de Tofaş Otomobil İkiye Bölündü: Sürücü YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Trafik kazası
Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar
Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Malatya Darende’de Bahçe Yangını Malatya Darende’de Bahçe Yangını
Arapgir’de Tofaş Otomobil İkiye Bölündü: Sürücü Yaralı Arapgir’de Tofaş Otomobil İkiye Bölündü: Sürücü Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor