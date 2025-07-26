Arapgir’de Tofaş Otomobil İkiye Bölündü: Sürücü Yaralı

Malatya Arapgir’de feci kaza! Fiat Tofaş otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü, sürücü yaralandı.

Arapgir’de Tofaş Otomobil İkiye Bölündü: Sürücü Yaralı
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Malatya’nın Arapgir ilçesi Aşağı Çörenge Mahallesi’nde, 26 Temmuz 2025 sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Malatya Caddesi’nde seyir halinde olan 44 AHT 135 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünürken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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