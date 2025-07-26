Gelibolu’da Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Gelibolu’da tarım arazisinde yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Gelibolu’da Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Bolayır ve Koruköy köyleri arasında bulunan bir tarım arazisinde, 26 Temmuz 2025 günü saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki tarım alanlarını tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ve orman ekipleriyle yoğun bir söndürme çalışması başlatıldı. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Çanakkale Yangın
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