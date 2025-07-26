Malatya Darende’de Bahçe Yangını

Malatya Darende’de bahçe yangını! Ot yangını rüzgarla büyüdü, kayısı ağaçları zarar gördü. İtfaiye alevleri söndürdü.

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Malatya Darende’de Bahçe Yangını
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Malatya’nın Darende ilçesi Zaviye Mahallesi’nde, 26 Temmuz 2025 günü öğle saatlerinde bir ot yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki bahçelere sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında bazı kayısı ağaçları zarar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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