Siirt'te Havai Fişek Yangını: Ağaçlık Alan Alev Aldı

Siirt Baykan’da düğün sonrası atılan havai fişekler ağaçlık alanda yangına neden oldu! İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

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Siirt'te Havai Fişek Yangını: Ağaçlık Alan Alev Aldı
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Siirt’in Baykan ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde, 25 Temmuz 2025 gece saatlerinde bir düğün sonrası atılan havai fişekler, beklenmedik bir olaya yol açtı. Edinilen bilgilere göre, havai fişeklerden biri yakınlardaki ağaçlık alana düşerek yangın başlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağaçlık alanda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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