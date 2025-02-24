Gaziantep'te 3 Firari Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli, Şahinbey ile Şehitkâmil ilçelerinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 18 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, yağma suçundan 10 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs ile hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.Ç. isimli şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA