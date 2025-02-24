Çorum’da 342 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi: 3 Kişi Gözaltında

Çorum’da düzenlenen operasyonda 342 sentetik ecza hapı ve 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Çorum’da 342 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi: 3 Kişi Gözaltında

Çorum İl Jandarma Komutanlılığı ekipleri, Merkez ilçesi Yavruturna Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon da 342 adet sentetik ecza hapı, 4,72 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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