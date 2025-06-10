Evlenen Tır Şoförüne Arkadaşlarından Şaşırtan Konvoy

Kastamonu’da dünyaevine giren bir tır sürücüsünün arkadaşları tırlarla konvoy oluşturdu.

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Evlenen Tır Şoförüne Arkadaşlarından Şaşırtan Konvoy
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde tır şoförlüğü yapan Mehmet Karamustafa, Esma Yılmaz ile dünyaevine girdi. Mehmet Karamustafa’nın meslektaşları tırlarla konvoy oluşturdu. Konvoy renkli görüntülere sahne oldu. Yolda klakson çalarak ilerleyen sürücüleri gören vatandaşlar, süslenen tırları cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İHA

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