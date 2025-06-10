Bina Yıkılıyor Sandılar! Asırlık Çınar Ağacı Devrildi

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki asırlık çınar ağacı devrildi. Bir iş yerinde çalışan Emrah Mansur korkutan anları, "Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk" sözleriyle anlattı.

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Bina Yıkılıyor Sandılar! Asırlık Çınar Ağacı Devrildi
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Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Atatürk Meydanı'ndaki girişinde bulunan ağaç, bilinmeyen nedenle devrildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekipleri, yolun bir kısmını kapatan ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay anını gören esnaf Ali Demirdelen (55), çarşı girişini çok fazla insanın kullandığını, olayda kimsenin yaralanmamasının şans olduğunu söyledi. Ağacın büyük sesle yıkıldığını ifade eden Demirdelen, "Buradaki bütün esnaf ağacın yanına koştuk, yardım etmek için seslendik. Allah'tan kimse yoktu" dedi.

'SANKİ BİNA YIKILDI'

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Emrah Mansur da (35) çınar ağacının bölgenin simge ağaçlarından biri olduğunu belirtti.

İnsanların gelip geçerken gölgesinden faydalandığını anlatan Mansur, "Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk. İnsanlar kaçışmaya başlayınca biz de ağacın yanına geldik. Baktık kimse altında kalmış mı diye. Allah'tan kimse yoktu. Ağacımızın devrilmesine ve gölgesinin artık olmayacağına çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

Esnaf Tahir Karatay ise (47) ağacın meydandaki saat kulesi gibi bölgenin simgelerinden olduğunu, devrilmesine üzüldüğünü dile getirdi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ağacın devrilmesi sonrası vatandaşların yakınından koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

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