Ekonomik kriz nedeniyle tatile gidemeyen vatandaşlar isyan etti

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayanlar İstanbul'un en kalabalık caddesi olan İstiklal'e akın etti.

Vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden dert yanarken, 4 kişilik bir ailenin tatile gitmesinin zor olduğunu dile getirdi.

'4 Kişilik Yemek Bin Liradan Aşağı Tutmuyor'

İstiklal Caddesi'nde gezerken yemek fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu nedenle tatil yerine İstanbul'da vakit geçirdiklerini belirten Öznur Deniz, 'Her şey çok pahalı. Bir yemek yiyelim diyoruz, 4 kişilik bir aile bin liradan aşağı tutmuyor. Taile gitsek 15 bin 20 bin o da bir iki gün. O yüzden İstanbul'daydık daha bugün çocuklarla dışarı çıktık' dedi.

Tekirdağ'dan gelen Murat Kazak ise ekonomik şartlardan dolayı fiyatlara bakmadıklarını ve en azından İstanbul'a geldiklerini söyledi.

'İranlılardan Fırsat Bulup Gezemedik'

Otelcilik yapan Erkan Ataş ise bayramın iyi geçmediğini belirterek şunları söyledi:

'Bayramımız geçmedi, her yer çok kalabalıktı. Eminönü'ne gitmek istedik gidemedik, karşıya gitmek istedik gidemedik. Türk hariç herkes vardı. İranlılar vardı, onlardan fırsat bulup gezemedik. Burada çalışıyorum, otelciyim. Full İranlılar geliyor, İstanbul Kart'ı bizden iyi biliyorlar, bütün İstanbul'u geziyorlar. Haftada bir İstanbul- İran yapıyorlar. Şuradaki mağazalardan hangisine girip alışveriş yapabiliyoruz, hangi restoranta gidip yemek yiyebiliyoruz hiçbirinde. Şimdi paşa paşa evimize gidiyoruz, tavuk mu alsak, patlıcan mı onun derdindeyiz. 15 ay askerlik yaptım, kaçakçıları yakalıyorduk, o kaçakçıların hepsini burada görüyorum, buraya tatile geliyorlar.'