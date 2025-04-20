Edirne'de 7 Firari Şahıs Yakalandı

Edirne'de gerçekleştirilen eş zamanlı bir operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 kişi yakalandı.

Edirne'de 7 Firari Şahıs Yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda hakkında 32 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan 3 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası bulunan toplam 7 firari hükümlü yakalandı.

Şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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