Çankırı’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltında

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İncili Çeşme Mahallesi Fenerci Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.B., S.C.E., E.B., S.S.U., B.K. ve B.E. gözaltına alınırken, narkotik dedektör köpeği 'Kiraz' ile yapılan aramada 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA