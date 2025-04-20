Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları Başladı

Antalya’nın Kemer ilçesinde, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları heyecanla başladı

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Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları Başladı

Kemer Belediyesi’nin ana sponsorluğunda ve Kemer Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, yerli ve yabancı bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

150'DEN FAZLA SPORCU YARIŞIYOR

Türkiye’nin yanı sıra Kosta Rika, İngiltere, Kanada, Polonya, Çekya, Ukrayna, Rusya, Almanya, İran, Gürcistan, Yunanistan ve İspanya’dan gelen 150’den fazla sporcu, zorlu parkurda ter döküyor.

Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları Başladı - Resim : 1

2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı’ndan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Baytekin, Meclis Üyesi Efir ve protokol üyelerinin verdiği işaretle başlayan yarışta, sporcular sarp yamaçları, sık ormanları ve dar patikaları aşarak finişe ulaşmaya çalışıyor.

Yarışta dereceye giren isimler, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Kaynak: İHA

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