Kırıkkale'de Aranan Firari Yakalanıp Tutuklandı

Kırıkkale'de "silahlı tehdit" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kırıkkale'de Aranan Firari Yakalanıp Tutuklandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bahşılı ilçesinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonda "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan aranan H.B. (45) isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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