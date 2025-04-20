Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyesi 1 kişi ile örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan örgüt üyesi kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye-Rakka bölgesinde 2022 yılında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde lojistik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen M.N.K. isimli yabancı uyruklu şahıs ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.M. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslarda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi M.N.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken M.M. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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