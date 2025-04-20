Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonlarına 12 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da emniyetin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonlarına 12 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri, il merkezi, Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Ekiplerin 10 farklı operasyonunda, 3 kilo 50 gram skunk maddesi, 246 gram sentetik kannabionid maddesi, 71 gram metamfetamin maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 34 gram afyon sakızı, 1.74 gram eroin maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si tutuklanırken 1 zanlı savcılık tarafından, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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