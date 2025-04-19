Milyonluk Buğday Vurgununda 9 Tutuklama

Mardin’de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda sakladıkları 137 bin ton buğdayın satışından yaklaşık 1 milyar liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Milyonluk Buğday Vurgununda 9 Tutuklama

TMO'nun çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda saklanılan 137 bin ton buğdayın satıldığı ihbarının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Yaklaşık 1 milyar liralık vurgun yaptıkları öne sürülen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö. M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 9 isim ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin'de de konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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