Şanlıurfa’da Kasten Öldürme Suçundan Aranan 5 Firari Yakalandı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli kentlerde kasten öldürme suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa’da Kasten Öldürme Suçundan Aranan 5 Firari Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, cinayet suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı tarihlerde meydana gelen olayların firari şüphelilerine ulaşıldı.

Bu kapsamda, 14 Haziran 2024’te Siverek Hayvan Pazarı’nda bir kişinin öldürülmesi olayının 10 aydır aranan şüphelisi Hilvan’da, 14 Eylül 2023’te Siverek ilçe merkezindeki cinayetin 1 yıl 7 aydır firari olan şüphelisi Van’da, 15 Haziran 2024’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının şüphelisi Diyarbakır’da yakalandı.

Ayrıca, 6 Ekim 2023’te Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 yıl 6 aydır aranan 2 şahıs ise Viranşehir ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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