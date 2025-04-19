Kırıkkale'de 3 Firari Yakalandı

Kırıkkale'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de 3 Firari Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince firarilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonla, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından aranan Y.Y. (28), hakkında kesinleşmiş 11 yıl 20 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Aynı operasyonda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan K.S. (23) isimli şahıs da yakalandı. Şahıs hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Diğer yandan "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan aranan Y.C. (55), hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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