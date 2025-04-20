Polisten Kaçan Sürücü Aksaray'ı Birbirine Kattı: Saçımı Düzeltseydim Bari

Olay gece geç saatlerde Aksaray - Adana Karayolu'nda yaşandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine ilerleyen araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

AKSARAY’I BİRBİRİNE KATTI

Polisin ihtarına uymayarak olay yerinden kaçmak isteyen araç sahibi, Aksaray emniyetini peşine taktı.

Şehir merkezi yönüne kaçan araç sürücünün aracı 20 dakika süren kovalamacanın ardından Paşacık Mahallesi'ndeki evinin önünde olduğunu tespit ederken, bölgeyi abluka altına alan ekipler adamın bu kez yaya olarak kaçtığını fark etti.

Polis ekipleri şüpheli şahsın bir kez daha peşine düşerken, yaya olarak kaçan şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan 23 yaşındaki Ö. E. gözaltına alınmamak için polislere mukavemet ederek küfür ve hakaretler savurdu.

POLİS OTOSUNDAKİ YERİNİ BEĞENMEDİ

Ekipler tarafından sakinleştirilerek polis aracına bindirilmek istenen şüpheli şahıs bindirileceği yeri beğenmediği gerekçesiyle bir kez daha polislere zorluk çıkaran şahıs; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını vermemekte ve alkol metreye üflememekte ısrarcı oldu.

'SAÇIMI DÜZELTSEYDİM BARİ'

Alkol metreye üflemeyi reddeden, TC kimlik numarasını vermeyen şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis aracıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Burada da polis memurlarına güçlük çıkaran şahıs, hastane girişinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da küfürler ederek hakaretler savurdu.

Sağlık kontrolünün ardından acil servisten çıkarılan şahıs, bu kez de alay edercesine basın mensuplarına, "Saçımı düzeltseydim bari. Sen ne kadar aptal bir adamsın" şeklinde seslendi.

Güçlükle polis aracına bindirilen Ö.E. sorgulanmak amacıyla polis merkezi amirliğine götürüldü.

68 BİN 245 LİRA CEZA

Sorgulamada adamın ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edilirken, sürücüye alkol metre üfleme reddi, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, dur ikazına uymamak gibi çok sayıda maddeden toplam 68 bin 245 lira ceza kesildi.

Hastanede yapılan muayenesinde ise şahsın 0.44 promil alkollü olduğu, alkol promilinin kovalamaca ve gözaltı sürecinde daha yüksek olduğu çerçevesinde tespit çalışması başlatıldı. Şahsın daha önce ehliyetine 2 yıl el konulduğu da tespit edilirken, 2 yıl daha ehliyetine el konulan sürücünün toplamda 4 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

'TÜRK POLİSİNDEN KAÇILMAZ'

Aynı şahsın 4 Haziran 2024 tarihinde yine alkollü araç kullanırken polisten kaçmaya çalıştığı ve yakalandığı ortaya çıkarken, kendisini gözaltına alan polis memurlarına "Maşallah" deyip, "Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı şahsın ayrıca 10 Eylül 2024 tarihinde de polis uygulamasına takıldığı, uygulamada uyuşturucu maddelerle yakalandığı öğrenildi. Şahıs hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA