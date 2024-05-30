Düzce'de dikkat çeken dilenci operasyonu: Üzerinden yüklü miktarda para çıktı

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yayalar ve araç sürücülerinden para isteyen bir kişiyi yakaladı. Kişinin üst aramasında toplam 10 bin 765 lira bulundu.

Düzce'de dikkat çeken dilenci operasyonu: Üzerinden yüklü miktarda para çıktı

Zabıta ekipleri, D-100 Karayolu Çoban mevkisinde, kırmızı ışıkta duran sürücülerden ve geçen yayalardan para isteyen bir kişiyi fark etti. Ekipler, bir süre şüpheliyi takip ettikten sonra yakalayarak zabıta karakoluna götürdü. Burada yapılan üst aramada, dilencinin üzerinden 10 bin 765 lira çıktı.

GELDİĞİ ŞEHRE GÖNDERİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Belediyesi, şahıs hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem başlatıldığını ve dilencilikten elde ettiği paranın da el konulduğunu duyurdu.

Şüpheli daha sonra otogara götürülerek geldiği şehre gönderildi.

Kaynak: AA

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