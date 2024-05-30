Konya'da Suriye uyruklu çoban, koyun sürüsünü çaldı!

Olay, Konya'nın Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hursunlu Mahallesi'nde ikamet eden M.A. isimli şahıs 24 Mayıs 2024 tarihinde Yunak İlçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat ederek 143 adet koyununun çalındığı ihbarında bulundu.

Yeni Konya gazetesinin aktardığına göre; Yunak İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda, kayıp 143 adet koyunu F.A. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Koyunların yerini tespit eden jandarma, çalınan koyunları ve çoban F.A'yı buldu. Çalınan koyunlar sahibine teslim edilirken, F.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.