Denizde Can Pazarı! İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sinop’un Akliman Sahili’nde denize giren iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan şahıslardan biri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaybolan diğer kişiye de arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Her iki kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

Denizde Can Pazarı! İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Olay, Sinop’un Akliman Sahili’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan şahısları fark eden Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri hemen müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan biri sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bu kişi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer şahsın kaybolması üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ikinci kişiye de ulaşıldı. Sudan çıkarılan şahıs da hastaneye sevk edildi. Her iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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