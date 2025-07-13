Şanlıurfa'da Yürekleri Ağza Getiren Kaza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 28 ABB 069 plakalı hafif ticari araç ile 43 ACG 123 plakalı otomobil Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Arat Dağı mevkisinde, çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA